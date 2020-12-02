Türkiye Sorumsuzluğun bu kadarı! Salgını hiçe saydılar, parti düzenlediler

Sorumsuzluğun bu kadarı! Salgını hiçe saydılar, parti düzenlediler

Türkiye

Sorumsuzluğun bu kadarı! Salgını hiçe saydılar, parti düzenlediler

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, corona virüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

02 Aralık 2020, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Corona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA


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