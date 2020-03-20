Sosyal izolasyon boyunca nasıl beslenmeliyiz?

Hepimizin bir hayli tedirgin olduğu, kendimizce önlemler almaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. İşler yoluna girene kadar gerekli durumlar dışında evde kalmak en doğru yöntem olarak görünüyor. Ancak sosyal izolasyon sağlarken kontrol edilemez bir besin tüketimi içerisine girmemek çok önemli. Boş vaktin ve stres düzeyinin artması özellikle besleyiciliği düşük, yüksek kalorili besinlerin tüketimini artırabilir. Corona virüsünden evde kalarak korunmaya çalışırken bağışıklık sistemimizi zayıflatacak örüntüde de beslenmemek oldukça önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Damla Tatan, bu süreci kontrollü atlatabilmek için şu önerilerde bulundu:

1. Öğünlerin saatlerinizi planlayın

Sabah kahvaltıdan itibaren uzun açlıklar oluşturmayacak ancak sürekli besin tüketimine de sebep olmayacak şekilde ortalama olarak 3-4 saat aralıklarla beslenmeye çalışın.

2. Yediklerinize odaklanın

Yoğun gündemi takip etmeye çalışırken bilgisayar, telefon ekranları açık şekilde besin tüketimi tokluk hissinin sağlanamayarak besin tüketiminin artmasına sebep olabilir. Öğünlerde tüketeceğiniz besinleri tabaklarınıza porsiyonlamaya özen gösterin ve tüketim sağlarken çevresel uyaranları en aza indirin. Bu sayede beyninize tokluk sinyali göndereceksiniz.

3. Meyve- sebze tüketin

Antioksidan kapasitesi yüksek turuncu, yeşil, kırmızı, mor renkli sebze ve meyveleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi hedefleyin. Ek olarak meyve ve sebzelerin posa içeriği uzun süreli doygunluk sağlayarak yüksek miktarda enerji alımının önüne geçecektir.

4. Paketli ürünlerden uzak durun

Yüksek fruktozlu mısır şurubu başta olmak üzere sağlığı olumsuz etkileyen pek çok katkı maddesi içeren paketli besinleri tüketmeyin. Besleyici içeriği düşük bu besinler bağışıklık sisteminizi zayıflatırken yüksek miktarda kalori içerikleri ile kilo artışına sebep olabilir.

5. Günde en az 2 litre su tüketin

Su tüketiminin düşük seviyelerde kalması bağışıklık sisteminizi zayıflatacaktır. Yeterli miktarda su tüketiminizi gözlemlemek için mutlaka idrarınız takip edin, idrar renginin açık sarı renkte olmalıdır.

6. Egzersize devam edin!

Evde geçirilen zamanın artması hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Evde yapabileceğiniz egzersiz programlarını belirleyerek günde en az 45 dakikanızı egzersize ayırın.

7. Keyif verecek aktivitelere odaklanın

Psikolojik stresin de bağışıklık sisteminizi zayıflatacağını unutmayın. Kitap okuyun, dizi/ film seyredin gündemden biraz da olsa uzak kalıp kendinizi rahatlatın. Boşa geçirilen vakitle birlikte besin tüketiminiz de artabilir, kilo artışı kaçınılmaz hale gelebilir.

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