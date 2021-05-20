Magazin Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sadakatsiz'de son golü yine Asya attı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sadakatsiz'de son golü yine Asya attı

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Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sadakatsiz'de son golü yine Asya attı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşamba akşamı 30. bölümüyle ekranlara geldi. Asya’nın geçmişiyle yüzleşmesinin ardından Ali’nin doğum günü telaşı başladı. Annesi ve babasıyla vakit geçirmek için istediklerini yaptıran Ali’nin partisine Derin damgasını vurdu. Asya Günalan’ı çağırarak; Asya’yı rezil etmeye çalışan Derin, herkesten sakladığı gerçeğin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Asya’nın Derin’e bir kez daha dersini vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 01:34 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı 'Sadakatsiz' dün akşam 30. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya’nın Derin’e ders verdiği anlar damga vurdu.

ASYA GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞTİ 

Sadakatsiz dünkü bölümde; Derya, bir kez daha Derin’in hamile olmadığı gerçeğini Volkan’a söyleyemedi. Bu sırada yeni muayenehane için uğraşan Asya, babasının sevdiği kadın olan Asya ile yüzleşti.

Asya’nın bildiği her şeyin yanlış olduğunu anlatan Asya Günalan, babasının kendisini annesiyle aldattığını anlattı. Babasının bir türlü ondan kopamadığını söyleyen Asya, annesinin boşanmamak için direndiğini ve sonunda da hem eşini hem kendini ölüme götürdüğünü söyledi.

Bu konuyla ilgili kendini suçlayan Asya, af dilemek için geldiğini ve Asya’yı yıllar sonra televizyonda gördüğü haber sayesinde bulduğunu söyledi. Giderken de babasının mektuplarının otelde olduğunu ve isterse okuyabileceğini ifade etti.

DERİN HER ŞEYİ DUYDU 

Bununla yüzleşmeye gücü olmadığını söyleyen Asya ise adaşından gitmesini rica ederken; Derin bunları duydu. Hemen otel müdürünü arayan Derin bir araştırma istedi. Ardından otele gitti ve Asya Günalan’ın mektuplarını okudu.

ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜ

Ali’nin doğum günü için parti düzenleyen Volkan ve Asya ise oğullarını hediye almak için alışveriş merkezine gittiğinde Derin’le karşılaştı. Gece eve döneceğini söyleyen Volkan ise Ali ısrar ettiği için Asya’da kalacağını dile getirdi.

Bunu hazmedemeyen Derin ise davetli olmadığı doğum gününe gitmeye karar verdi. Hemen bir plan yapan Derin, hem kendine hem Asya Günalan'a bir davetiye ayarladı.

ASYA'DAN FLAŞ HAMLE 

Ali’nin patrisi için Volkan’ın doğum gününün yapıldığı yere giden Asya, önce kötü olsa da sonra toparladı. Konuklarıyla ilgilenirken Derin’i görünce büyük şok yaşadı. Derin’i rezillik çıkarmaması konusunda uyaran Asya, arkadaşlarıyla konuşurken davetsiz misafir de geldi.

Bunu fırsat bilen Derin, Asya’ya “Babanın sevgilisi geldi” diyerek seslendi. Ardından Asya’nın annesinin bu aşk yüzünden hem babasını hem kendisini öldürdüğünü söyledi. Bebeklerinin babası ve kocası Volkan’ı ayartmak için uğraştığını söyleyen Derin’e dayanamayan Asya ise bombayı patlattı.

DERİN'İN SIRRI AÇIĞA ÇIKTI 

Derya’nın kendisine verdiği sırrı herkesin içinde söyleyen Asya, Derin’e; hangi bebeğinden bahsediyorsan eğer karnındakiyse sen on gün önce düşük yapmadın mı? Kocanı yanında tutmak için herkese yalan söylemiyor musun?” dedi.

ASYA'NIN HAREKETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Başından aşağı kaynar sular dökülen Derin ise Asya’ya tokat atmaya çalıştı. Derin’in elini tutan Asya, “Sana oğlumun doğum gününü mahvetmene izin vermeyeceğimi söyledim. Şimdi git buradan” dedi. Derin’in bir kez daha kazdığı kuyuya düşmesi ve Asya’nın hamlesine sosyal medyadan yorum yağdı.


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