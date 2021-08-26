Türkiye Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak...

Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak...

Türkiye

Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak...

Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen, Doğan Kabak, Ferit Karakaya gibi ünlü sosyal medya fenomenleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

ÇOK SAYIDA FENOMEN İFADE VERECEK

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)

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