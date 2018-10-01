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Sosyal medya fenomeni Pucca (Selen Pınar Işık) gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri Pucca, Şam, Burry Soprano'nun aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Suçlama: Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek

01 Ekim 2018, Pazartesi 13:12 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 13:36
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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA 4 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi. 

Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

*Pucca (Selen Pınar Işık) geçen aylarda eşi Serhat Osman Karagöz'den boşanmıştı.

DHA

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