Sosyal medya katliamı

ABD’nin Teksas eyaletinde William Quince Colburn III isimli 15 yaşındaki çocuk, korkunç bir katliam yaptı. William, annesi Jana’nın 53’üncü yaş gününü kana buladı. Önce babası William Jr.’ı (63), sonra annesini, sonra 13 yaşındaki kız kardeşi Emma’yı ve iki köpeklerini evdeki silahla öldürdü. Daha sonra ailesinin cesetlerini sosyal medyadan yayınladı ve okul arkadaşlarını tehdit etti. Görüntüleri izleyenler polise haber verdi.

AKRAN ZORBALIĞI

William, polisler kapıya gelince intihar etti. Bu tüyler ürperten katliam sonrası ülkede bireysel silahlanma ve sosyal medya zorbalığına karşı tepkiler arttı. Çocuklar arasındaki güç yarışı daha önce de ülkede birçok okul katliamıyla sonuçlanmıştı. Sosyal medyanın etkisiyle çocukların çoğu liderlik savaşı zorbalığına maruz kalıyor. Bireysel silahlanmanın yaygın olması çocukların da silahlara erişimini kolaylaştırıyor.