Sosyal medya nedeniyle düğün masrafları 2 katına çıktı

Türkiye’de son yıllarda düğün yapmak yeniden yükselişe geçti. Eski gelenekleri yerine getirmek istemeyen gençler, şimdi düğün planlarını sosyal medya paylaşımlarını gözeterek yapıyor. Bu eğilim son 3 yılda düğün günü masraflarını 2 katına çıkardı. Evlenecek çiftlerin gelinlik, düğün salonu hatta kuaför gibi seçimlerinde sosyal medyadaki paylaşımları etkili oluyor. Üç yıl öncesine kadar, düğün için yapılan masraf ortalama 50 bin lirayken şimdilerde ortalama en az 100 bin lira gözden çıkarılıyor. Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'ya konuşan dugun.com'un CEO'su Emek Kırbıyık, son dönemde düğünlerde yaşanan ilginç değişikliğin nedenler hakkında konuştu.

'Instagram sayesinde gelinlik sayısı 3'e çıktı'

Türkiye’de düğünlere ortalama 100 ila 150 bin TL arasında masraf yapıldığını belirten Kırbıyık, masrafların yarısının düğün gününe, yarısının ise ev eşyalarına gittiğini kaydetti. Sektörün hacminin ABD’de 166 milyar dolar, Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu ifade eden Kırbıyık, Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 35’inin evlenecek çiftlere satıldığını söyledi. Instagram sayesinde düğün günü giyilen gelinliklerin sayısının birden üçe çıktığını ifade eden “Türkiye’de düğün önemini yeniden kazandı. Çiftler kredi çekip düğün yapıyor. Beyaz eşyadan feragat edip, düğünü lüks mekanlarda yapıyorlar” dedi.

Dünyada bu anlamda bir potansiyel olduğunu kaydeden Kırbıyık, şunları kaydetti:

'Kuzeye gidildikçe düğün önemini yitiriyor. Ama Ortadoğu’da Türkiye gibi hatta Türkiye’den daha önemli. Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus gibi ülkelere açıldık. Kendi dillerinde yayın yapıyoruz. Cironun yüzde 20’si yurt dışından geliyor. Şimdilik ülkelerin yerel şirketleri ile çalışıyoruz.Gelecek dönemde Türk düğün şirketlerinin dünyaya açılan kapısı olabilir, çalışıyoruz.'

20 iş kolunu besliyor

Pastacısından gelinlikçisine, davetiyecisinden organizasyon şirketlerine kadar yaklaşık 20 iş kolunu besleyen düğün organizasyonları artık endüstri.

Dünyada en çok düğün yapılan ülkelerden biri, 3 milyonla ABD’de olurken, ortalama 120 kişilik düğünlere 35 bin dolar harcanıyor.

Türkiye’de düğünlere 250 kişi katılırken, Suudi Arabistan’da 500 kişi katılıyor. Turizm sektörünün de düğünlerden pay aldığını kaydeden Kırbıyık, "Türkiye’de sınırlı sayıda da olsa yabancı düğün organizasyonları yapılıyor” dedi.



