Instagram'da #BlackoutTuesday (Salı karartması) etiketiyle şu ana kadar 2 milyondan fazla "siyah kare" paylaşıldı. Protestoya katılan sosyal medya kullanıcıları bugün siyah kare dışında bir paylaşım da yapmıyor.

#BlackoutTuesday protestosu ilk olarak müzik endüstrisinde başlamıştı.

Spotify, Apple Music gibimüzik platformları #BlackLivesMatter protestoları ile dayanışma için bugün siyah müzisyenlerin ve toplulukların müziklerini öne çıkaracaklarını açıklamıştı. Platformlar protestolara destek amacıyla özel çalma listeleri hazırladı.

Spotify bu listelere, polisin Floyd'un boğazına bastırdığı 8 dakika 46 saniyeye dikkat çekmek için aynı sürelik "sessiz parça" ekledi.

Birçok müzik şirketi de bugün "iş durdurma" eylemi yapıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar da başta olmak üzere dünya çapında birçok ünlü protestoya destek veriyor.