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Sosyal medyada küfürlü paylaşımlar yapan öğretmen görevden alındı

Sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yaptığı tespit edilen beden eğitimi öğretmeni görevden alındı

05 Aralık 2018, Çarşamba 21:53
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Sosyal medyada küfürlü paylaşımlar yapan öğretmen görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir K.’nin görevden alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

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