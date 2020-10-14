Magazin Sosyal medyada Murat Övüç'ün öldüğü iddia edildi

Sosyal medyada Murat Övüç'ün öldüğü iddia edildi

Magazin

Sosyal medyada Murat Övüç'ün öldüğü iddia edildi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hayatını kaybettiği iddia edildi. Bir sosyal medya hesabından yapılan ‘Murat Övüç intihar etti’ paylaşımı ardından ünlü fenomenin öldüğüne dair haberler çıktı. Peki, iddialar doğru mu? Murat Övüç intihar mı etti, öldü mü?

14 Ekim 2020, Çarşamba 13:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyanın öldürdüğü isimlerden biri de bu kez yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övüç oldu. İntihar ettiği iddia edilen Murat Övüç haberleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanladı. Yaptığı paylaşımlarla hayatta olduğu mesajını veren Övüç ardından “Twitter’da benim için öldü demişler. Yaşıyorum” açıklamasında bulundu.

Murat Övüç kimdir?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.


İlgili Haberler
Murat Övüç küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür dilediMurat Övüç, Yeşim Salkım’dan özür dilediMurat Övüç sözlerinin arkasında durdu: Kellem de gitse...Murat Övüç kadınların eyleminden kovuldu, küplere bindiMurat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Sabancı Ailesi dizi oluyor
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
14 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’ndan çok pis kokular geliyor burnuma!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zeynep Çamcı'dan Rihanna paylaşımı