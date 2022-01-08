Türkiye Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaştı, tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaştı, tutuklandı

Türkiye

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaştı, tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.´nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Adliyeye sevk edilen A.A.K.J. tutuklandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.´nin hesabını takibe aldı. Polis daha sonra A.A.K.J.´nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.´nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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