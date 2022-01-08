Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaştı, tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.´nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Adliyeye sevk edilen A.A.K.J. tutuklandı.
08 Ocak 2022, Cumartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.´nin hesabını takibe aldı. Polis daha sonra A.A.K.J.´nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.´nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA