Sosyal medyada 'Reyyan güzel giyinsin' isyanı

Her cuma ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in, dizide giydiği kıyafetlere sosyal medya kullanıcıları tepki gösteriyor. Öyle ki, 'Reyyan güzel giyinsin' etiketi, Twitter'da Trend Topik oldu. 8 Aralık Pazar akşamı “ReyyanGüzelGiyinsin” etiketinde binlerce paylaşım yapıldı. Dizinin hayranları, Reyyan karakterinin kıyafet seçiminden memnun olmadıklarını yazdıkları mesajlarla gösterdi. Bir dizi hayranı, 'Sadece kıyafeti geçtim renkleri de berbat. Azıcık özen gösterin gerçek resimleriyle alakası yok güzelliğini öldürüyorsunuz' diyerek tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı da, 'Babaannemin sandığında da böyle kıyafetler var' dedi. Hatta bir kullanıcı 'Kostümcüler Ebru Şahin'in güzelliğini kıskandığı için böyle çirkin giydiriyor' dedi. Şimdi Hercai'nin Reyyan'ının giyim tarzına ve neden böyle bir giyim tarzı tercih ettiğine bakalım.









İlk olarak kıyafetleri seçen kişi Reyyan, yani Ebru Şahin değil! Dizilerde sanat yönetmenleri, oyuncuların oynadıkları karakterlere uygun olarak kıyafet giydirirler. Hercai'nin Reyyan'ı, başına buyruk, akıllı bir kız. Bu nedenle dizide, Reyyan'ın asi karakterine ve aşiret yaşantısına uygun bir kıyafet tercih ediliyor. Yine asi ruhunu yansıtmak için saçları çoğunlukla dağınık bırakılıyor.

Uzun ya da midi elbiseler, uzun etekler, bol kazaklar Reyyan karakterinin kilit noktası. Karakterin tarzına, Mardin'in havasını yansıtacak sıcak tonlu ve mat renkli kıyafetler ile destek veriliyor. Yani sosyal medya her ne kadar Reyyan'ın canlı ve yaşına uygun giyinmesini istese de, karakteri gereği bu tarz kıyafetler giyecek.

Kısacası karakter ne ise, giyim tarzı da o. Öte yandan, Ebru Şahin, dizi dışında daha canlı ve modern bir giyim tarzına sahip.





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