Sosyal medyada terör propagandasına baskın! 2 gözaltı var
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
06 Ocak 2022, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, örgütsel doküman ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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