Türkiye Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Türkiye

Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın’da gözaltına alındı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye ’Sizin kızlarınız her yerde s....’ gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye’de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir’de, K.S.A. ise Aydın’ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

DHA


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