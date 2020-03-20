Sosyal medyadan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüs salgını ülkemize de sıçradı. Bu nedenle konserler de ertelendi. Önlem alan kişiler evden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Hayranlarına moral vermek isteyen birçok sanatçı sosyal medya hesabından konser vermeye başladı. Sıla ve Yalın da birlikte düet yaptı.

"Mutluluk da bulaşıcıdır! "

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Sıla ve Yalın, düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti büyük beğeni topladı ve 177 bin kişi tarafından izlendi. Instagram hesabından Sıla ile düet yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi.

7 Harbiye sahnesini doldurur

Başarılı şarkıcı Yalın, ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında evde çıkamayan hayranları için önceki akşam Instagram üzerinden konser vermişti. Şarkıcının 20 dakikalık konseri 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak yani 102 bin kişi tarafından izlenmişti.









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