Türkiye Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bu kez Muğla’dan…

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bu kez Muğla’dan…

Türkiye

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bu kez Muğla’dan…

Muğla’nın Marmaris ilçesinden gelen son dakika haberine göre adının Engin C. Olduğu öğrenilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kıza uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

28 Mart 2021, Pazar 08:52 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildiği belirtilen ancak ne zaman yaşandığı belirtilmeyen bir görüntü sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde isminin Engin C. Olduğu bildirilen erkeğin, sevgilisi olan bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.



BİR ŞEYLER FIRLATIP VURUYOR

Görüntülerde yemek yedikleri sırada Engin C.'nin genç kızın yüzüne bir şeyler fırlattığı ardından ise vurmaya başladığı görülüyor. Devamında ise Engin C. Genç kıza bağırarak genç kıza bir şeyler söylerken genç kızın kendisini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Bir çok kullanıcı görüntüleri paylaşarak kadına şiddetin son bulmasını isterken Engin C.'nin ise tutuklanması yönünde paylaşım yaptı.

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