Sosyal medyayı sallayan pantolon

Deri kıyafetler her zaman giyen kişiyi daha cazibeli göstermiştir. Bunun markında olan Fashion Nova markası da, deri kıyafetlere bir hayli önem veriyor. Cesur tasarımları sayesinde tercih edilen marka, çıkardığı pantolon ile sosyal medyayı birbirine düşürdü. Manken Alexis Skyy'ın giydiği deri pantolonunu Instagram hesbından yayınlayan marka, nude renk seçimi nedeniyle alay konusu oldu. Marka pantolonda ten rengi kullanmıştı ve pantolonu giyen Alexis Skyy, çıplakmış gibi görünüyordu. 31 binin üzerinde beğeni alan paylaşım, insanların mankenin üzerinde pantolon olmasını öğrenmesiyle iki katına çıktı.









Markanın paylaşımına takipçiler tarafından, 'Çıplak ve yağlı olduğunu sanıyordum', 'Üzerinde pantolon olduğunu anlayamadım', 'İlk bakışta pantolon yokmuş gibi görünüyor' yorumları yapıldı.

Pantolonun fiyatı ise yaklaşık 230 Türk lirası. Markanın web sitesinde siyah, kırmızı, sarı, pembe, turuncu ve beyaz gibi farklı renk seçenekleri de sunuluyor. Pantolonu satın alan kişiler ise 'bedenlerine tam oturduğunu ve oldukça seksi durduğunu' ifade ediyor.

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