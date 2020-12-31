Sosyal mesafeye özel kazak üretildi
ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti. Kazak 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor.
31 Aralık 2020, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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SimpliSafe isimli ABD merkezli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti.
Independent'ta yer alan habere göre, kazakta düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor ve sıcaklığı hesaplayarak kazağa giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığını belirliyor.
Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.
Şirket kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.
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