Türkiye ’Sosyal mesafeye uyuyoruz’ diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar

’Sosyal mesafeye uyuyoruz’ diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar

Türkiye

’Sosyal mesafeye uyuyoruz’ diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar

Tekirdağ’da, hareket halindeki motosikletin ön kısmında sürücüye doğru oturan kişiyi görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ikilinin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntüyü kaydeden kişinin "Ne yapıyorsunuz gençler" sorusuna yolcu, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" yanıtını verdi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 23:51 Son Güncelleme:
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Tekirdağ Kapaklı’da otomobiliyle giden bir kişi, yolda yanındaki motosiklette yolcunun motosikletin başında sürücüye dönük oturduğunu görünce şaşırdı. Sürücünün motosikleti rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan iki kişiye "Hayırdır ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran sürücüye, motosiklet üzerinde ters oturan kişi, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" karşılığını verdi. Bunun üzerine şaşıran kişi, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi, çok iyiymiş harbiden ya. Mesafeniz gayet iyi" diye konuştu.

Otomobildeki sürücü ikilinin tehlikeli yolculuğunu bir süre daha görüntüledi. Motosiklet bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

DHA

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