Sosyal mesafeyi koruyan uygulama: Düğün takısı tek tıkla hesapta
Corona virüs salgını evlilik hazırlığı yapan çiftleri de etkiledi. Sosyal mesafe kuralına uyulamadığı için sokak ve köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi ile nişan etkinlikleri yasaklandı.
10 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Düğün sadece nikah töreni şeklinde yapılabilecek ve en fazla 1 saatte tamamlanacak. Bu önlemlerle, düğünlerin vazgeçilmezi olan takı merasimi de sıkıntıya girdi. Türk girişimci, bu zorlukları giderecek düğün takılarını internetten toplamayı sağlayan bir çözüm geliştirdi. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti sunmaya başladı. Takı Kolay’ın gelinle damatlara destek olma motivasyonuyla kurulduğunu belirten Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, platformda kredi kartına taksitle takı takmanın mümkün olduğunu söyledi.
Sallancı, “Geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan kutlamak, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu” diye konuştu.
Tebrikler online
Sallancı, sistemi şöyle anlattı:
“Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla takikolay.com’a giriyor. Sayfamız üzerinden kendilerine online davetiye açıyorlar. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim ve soyismini sitemizde arayan bir davetli çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor ve tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor. Online davetiyenin QR kodunu (karekod) da gelin ve damada ulaştırıyoruz.”
Güvenli teslimat
Gelin ve damadın Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını belirten Özgür Sallancı, toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabileceğini söyledi. Sallancı, “Yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet Altını’nı müşterilerimize sunuyoruz. Her bir takı geldiğinde mail ile bilgilendirilen gelinle damat nikahtan sonra davetiyeyi kapatırken, ’takıları al’ butonunu tıkladığında kendilerinden müsait tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı adresi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz” dedi.