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Tadına doyum olmayan "Karataş Kıddesi" tescillendi
Adana'nın Karataş ilçesine özgü ikramlıklardan "Karataş Kıddesi" Türk Patent Enstitüsünce tescillenerek Adana mutfağının coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldı.
Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında!
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın “Lirik İleti” isimli heykeli, 2022 Pekin Uluslararası Olimpiyat parkına yerleştirilen 15 heykel arasında yer alma başarısı gösterdi.
Kesişme: İyi ki varsın Eren’in Van galası yapıldı
Trabzon’da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in anısına çekilen ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren´ filminin Van galası İl Emniyet Müdürlüğü konferans Salonu’nda yapıldı. Filmin gösteriminden sonra açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar. Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren’deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir." dedi.
Super Bowl devre arası şovunda tarihi eğlence
Bu yılki Super Bowl devre arası şovunda rap ve hip-hop müziğin önde gelen isimleri sahne aldı. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan şov kadrosu katılımcıları hayran bıraktı.
Orta Dünya'ya dönüyoruz! Yüzüklerin Efendisi dizisi için ilk fragman geldi
Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, The Hobbit ve LOTR üçlemesinden yüzyıllar sonra yaşananları konu alacak.
Milyonluk tabloya göz çizen görevlinin ilk sözleri şoke etti
Rusya'daki Yeltsin Sanat Galerisi’nde bulunan 'Üç Figür' isimli milyonluk tabloya göz çizen güvenlik görevlisinin kimliği açıklandı. İlk sözleri ise adeta şok etkisi yarattı.
Altın At Kristal Buz Festivali'nde heyecanlı dakikalar
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen "Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Buz tutmuş Çıldır Gölü'nde düzenlenen festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
5 asırlık han zamana meydan okuyor
Sivas’ta bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi Subaşı Hanı, zamana direnerek günümüzde de hizmet veriyor.
Muş'ta 3. Kar Festivali'nde renkli görüntüler
Muş'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale vatandalar yoğun ilgi gösterdi.
Mercek altında çalışıyor! Bu kadar minik bıçak başka yerde yok
Sivas'ta bıçak ustası Erdoğan Güzel'in mercek altında çalışarak yaptığı ve üzerine isim yazdığı minik bıçaklar ülkenin dört bir yanından talep görüyor.
Tayvan'daki Fener Festivali'nden büyüleyici kareler
Tayvan’da 2022 Geleneksel Fener Festivali renkli görüntülerle başladı. Geleneksel ay takviminie göre 60 yılda bir gelen su kaplanı yılı bu sene fener festivalinin konseptini belirledi. Birbirinden renkli fenerler göz kamaştırırken hafta boyu sürecek etkinlik ve gösteriler başladı
2. Dünya Savaşı`ndan kalma tarihi sığınak müze oluyor
2. Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen Türkiye`nin tarihi Kalealtı Sığınağı, müzeye dönüştürülüyor.
Tarihi mahzen ikinci kez ziyarete açıldı
Tarihi Kapalıçarşı'nın yakınındaki Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan tarihi mahzen ikinci kez ziyarete açıldı. Mahzende, Yeditepe Bienali kapsamında modern ve geleneksel tekniklerle yapılmış eserler sergileniyor.
'Ben Feuerbach' oyunu büyük ilgi gördü
Van Büyükşehir Belediyesinin 'Tiyatro Günleri' kapsamında sahnelenen 'Ben Feuerbach’ isimli tiyatro oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
Somuncu Baba kimdir? Hacı Bayramı Veli’nin hocası Somuncu Baba nerede ve ne zaman yaşadı? Somuncu Baba Türbesi nerede?
Somuncu Baba, Anadolu’da yetişen ve başta Hacı Bayramı Veli olmak üzere pek çok din alimini yetiştiren önemli isimler arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Hacı Bayram-ı Veli: Aşkın Yolculuğu dizisinde canlandırılmasının ardından da pek çok kişi Somuncu Baba kimdir? Hacı Bayramı Veli’nin hocası Somuncu Baba nerede ve ne zaman yaşadı? Somuncu Baba Türbesi nerede? araştırması yapıyor…
Hacı Bayram Veli kimdir? Ne zaman ve nerede yaşadı, türbesi nerede? Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı ve sözleri
Hacı Bayram Veli’nin hayatı ve sözleri, TRT1 ekranlarında yayınlanan Hacı Bayram-ı Veli: Aşkın Yolculuğu dizisi yeniden gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kaleme aldığı eserleri ile tarihe geçen ünlü isim yaşamı boyunca hep ilimle ilgilenmiş ve pek çok mürit yetiştirmiştir. İşte, Anadolu’da yetişen önemli mutasavvıf ve şairlerden olan Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı ve sözleri…
150 tonluk kardan Atatürk’ün heykeli yapılıyor
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