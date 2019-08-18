Sosyete bu olayı konuşuyor!

Günaydın yazarı Mert Vidinli'nin 'Kiralık anne-baba' başlıklı yazısı şöyle:

''Şaşkınlıkla dinlediğim bir olaydan bahsedeceğim size. Mevzu; bir Türk kızımızla yabancı erkek arkadaşı arasında geçiyor. Malum bizden kız almak zor iş. Anne-baba hemen ilişkinin içine dahil edilir. Damat kimdir, kimlerdendir, ince ince araştırılır.

Kızımız şöyle anlatıyor:

"Erkek arkadaşımın ailesiyle tanışmak istiyordum.

Hayatında kalıcı mıyım, yoksa gönül eğlencesi gibi mi görüyor, bilmek istiyordum. O da benim dırdırıma dayanamadı ve İtalya'dan anne-babasını getirdi. Vakit kısıtlıydı, tek akşam yemeğimiz vardı ama olsun sonunda ailesiyle tanışacaktım. Yemek boyunca oğullarıyla ilgili konuştum, dert yandım, tavsiye istedim.

Garip bir tepkisizlik vardı. Genel geçer cevaplar veriyorlardı. Yemek sonunda fotoğraf çektirmek istedim.

' İŞTE ORADA BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADIM'

Başta erkek arkadaşım tepki verdi 'Ne gerek var?' diye ama benim ısrarım ağır bastı. Daha sonra fotoğrafı paylaşmak istedim, bu yüzden benimle sert bir kavgaya girişti. İşte orada bir şeylerin ters gittiğini anladım.

İsimlerini yazdığım kişilerin Instagram'da bambaşka profilleri vardı ve fotoğraflar uyuşmuyordu.

Sonradan anladım ki; erkek arkadaşım, oyuncu kiralayıp sahte anne-baba getirmiş karşıma! Tabii ki bunu duyar duymaz ilişkimiz bitti. Beni geri döndürmek için çok dil döktü ama nafile..."

Arkadaşımın başına gelen bu olayı dinlerken kulaklarıma inanamadım. Olmaz olmaz demeyin; bu devirde duyuyor ve görüyoruz ki, her şey oluyor.''