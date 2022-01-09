İster aperatif olarak isterseniz de öğün olarak yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi, favori lezzetiniz olacak kadar güzel bir tarif. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sosyete mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Sosyete mantısı malzemeler

3 adet yufka

İç harcı için:

300g kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Maydanoz

Yufkaları ıslatmak için:

yarım su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

Nane

Pul biber

SOSYETE MANTISI YAPILIŞI

Soğanı çok ince yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Rengi değişen ve kavrulan kıymaya salça, tuz ve baharatlar eklenir.

Piştikten sonra ocak kapanır ve doğranmış bir tutam maydanoz iç harca eklenerek karıştırılır.

Yufka 4’e kesilir. her parçasının üzerine yağ ve su karışımı sürülerek iç harçtan serpilir.

Rulo yapılarak gül böreği şeklinde sarılır.

Üzerine yağ ve su karışımından sürülerek 170 derece fırında pişirilir.

Üzeri çok kızarmayacak şekilde hafif pembeleşmeye başlayınca fırından alınır.

Servis tabağına alınan mantının üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.

Tereyağında yakılan nane ve pul biber gezdirilir.



