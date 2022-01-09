Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden biri. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve favori lezzetiniz olacak sosyete mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
09 Ocak 2022, Pazar 13:17 Son Güncelleme:
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İster aperatif olarak isterseniz de öğün olarak yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi, favori lezzetiniz olacak kadar güzel bir tarif. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sosyete mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
SOSYETE MANTISI TARİFİ
Sosyete mantısı malzemeler
- 3 adet yufka
İç harcı için:
- 300g kıyma
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Maydanoz
Yufkaları ıslatmak için:
- yarım su bardağı su
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- Sarımsaklı yoğurt
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
- Pul biber
- Soğanı çok ince yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.
- Üzerine kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Rengi değişen ve kavrulan kıymaya salça, tuz ve baharatlar eklenir.
- Piştikten sonra ocak kapanır ve doğranmış bir tutam maydanoz iç harca eklenerek karıştırılır.
- Yufka 4’e kesilir. her parçasının üzerine yağ ve su karışımı sürülerek iç harçtan serpilir.
- Rulo yapılarak gül böreği şeklinde sarılır.
- Üzerine yağ ve su karışımından sürülerek 170 derece fırında pişirilir.
- Üzeri çok kızarmayacak şekilde hafif pembeleşmeye başlayınca fırından alınır.
- Servis tabağına alınan mantının üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.
- Tereyağında yakılan nane ve pul biber gezdirilir.
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