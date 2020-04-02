Sosyetik isimler evde 10 dakikada nasıl güzelleştiler?

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında güzellik salonlarının kapalı olması ünlü isimleri zora soksa da kendi bakımlarını kendileri yaparak bu soruna çözüm ürettiler.

Yasemin Özilhan buhar banyosundan sonra salatalık kabuklarını soyup yüzüne yapıştırıyor. Bal maskesinden vazgeçmiyor. Peeling için Türk kahvesinin telvesini kullanıyor.

Ceylan Çapa’nın tercihi kil maskesi.

Eliz Sakuçoğlu yumurta akı ve bal karışımıyla yaptığı maskenin ucuz ve faydalı olduğunu söylüyor. Duştan önce de yarım limon ve bir çorba kaşığı baldan oluşan maskeyi cildine uyguluyor.

Dila Tarkan, sebze karışımlarını yüzüne sürüyor.

Eda Taşpınar, 10 gündür evden dışarı çıkmıyor. Sosyetik güzel kozmetik yüz maskeleri bitince soluğu mutfakta aldı. Evdeki salatalık kabuklarını yüzüne yapıştırdı.

***Sosyetik güzeller ciltlerinde 10 dakika duran bu maskelerden sonra yüzlerini ılık suyla yıkıyorlar.