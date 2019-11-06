Sosyetik tulumbacı Yasemin Özilhan
Yasemin Özilhan, şalvar modeli pantolonu nedeniyle ‘tulumbacı’lara benzetildi
Yasemin Özilhan Önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Bej trençkotu ve siyah deri çizmeleri ile moda dergilerinden fırlamış gibiydi. Ancak şalvar modeli pantolonu nedeniyle ‘tulumbacı’lara benzetildi.
Neden' tulumbacı'?
Osmanlı döneminde şehrin itfaiyecilerine ‘tulumbacı’ deniyordu ve paçalarını çoraplarıyla topladıkları şalvarlar giyerlerdi.
Ali KESER/ POSTA
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