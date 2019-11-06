Sosyetik tulumbacı Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan, şalvar modeli pantolonu nedeniyle ‘tulumbacı’lara benzetildi

06 Kasım 2019, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Sosyetik tulumbacı Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan Önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Bej trençkotu ve siyah deri çizmeleri ile moda dergilerinden fırlamış gibiydi. Ancak şalvar modeli pantolonu nedeniyle ‘tulumbacı’lara benzetildi.

Neden' tulumbacı'?

Osmanlı döneminde şehrin itfaiyecilerine ‘tulumbacı’ deniyordu ve paçalarını çoraplarıyla topladıkları şalvarlar giyerlerdi.

Ali KESER/ POSTA

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