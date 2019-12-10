'Şovmen Kanye West'

Rapçi Kanye West (42), son bir yılda kendisini dine adadığını açıklamış ve ABD’nin dört bir yanında pazar ayinleri düzenlemeye başlamıştı. West, geçen haftalarda eski Babil Kralı’nın hikayesini anlatan bir opera düzenlemişti.

Bu kez Miami’de bir operaya imza attı.

“Dini şov parçası yaptı”

‘Mary’ (Meryem Ana) isimli opera için alüminyum folyoya benzeyen pelerinler giyen oyuncular performanslarını denizde tekne üzerinde sergiledi.

Kendi kilisesini kurmaya hazırlandığı iddia edilen West, “Dini şov parçası yaptı” tepkisi aldı.



