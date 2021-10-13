Soykırımdan kurtulmuştu: 'Dünyanın en mutlu adamı' öldü

Alman Eddie Jaku 13 yaşındayken Adolf Hitler yönetime geldi. Yahudi Eddie Jaku okuldan atıldı. Babası, makine mühendisliği eğitimi alması için Eddie Jaku’yu bir yetimhaneye yolladı. 5 yıl eğitim gören Eddie Jaku, 18’inde mezun olduğunda anne-babasının 20’nci evlilik yıldönümünde sürpriz yapmak için eve geri döndü. Fakat bu hayatının hatası olacaktı. Nazilerden kaçan ailesi evi terk etmişti. Geceyi odasında geçirdi.

AİLESİNİ BULDU

Sabah Nazi subaylarının yumruklarıyla uyandı. Ardından Buchenwald toplama kampına götürüldü. Kamptan kaçtı. 1939-41 arasında defalarca yakalanıp Fransa ve Belçika’daki kamplara gönderildi. Her seferinde kaçmayı başardı. Belçika’da şans eseri ailesini buldu. Günlerce bir evin çatı katına saklandılar ancak sonunda yakalandılar. Eddie Jaku 1944’te ailesiyle Auschwitz’e gönderildi. Anne ve babası çalışamayacak kadar yaşlı olduğu için fırında yakıldı.

Eddie Jaku kitap kapağında Auschwitz’te kendisine vurulan damgayla poz vermişti.

'ÖLÜM YÜRÜYÜŞÜ'

Makine mühendisi olması Eddie Jaku’nun hayatını kurtardı. ‘Ekonomik açıdan gerekli Yahudi’ statüsü aldı. Ocak 1945’te Rus askerlerin Auschwitz’e yaklaşması üzerine Naziler, Yahudileri başka yere nakletti. Tarihe ‘Ölüm Yürüyüşü’ olarak geçen bu yolculukta 3 bin kişi öldü. Zorla yürütülenler arasında Eddie Jaku da vardı. Eddie Jaku yürüyüş sırasında kaçtı. Aylarca bir mağarada gizlendi, sümüklü böcek yiyerek hayatta kaldı.

28 KİLOYA DÜŞTÜ

Kolera ve tifoya yakalanıp 28 kiloya düştü. Çaresi kalmayınca mağaradan çıktı. ABD askerleri tarafından bulundu. Kurtulma şansı yüzde 35’ti. Ancak o zoru başarıp hayatta kaldı. Flore Jaku ile evlenip Avustralya’ya yerleşti. Yaşadıkları yüzünden defalarca intiharı düşündü.

İlk oğlu Michael doğunca, ne olursa olsun artık hayata mutlulukla bakmaya karar verdi. Geçen yıl ‘Dünyanın En Mutlu Adamı’ adıyla biyografi kitabı çıkartan Eddie Jaku önceki gün 101 yaşında öldü.