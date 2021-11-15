Söylemezsem Olmaz programında Deniz Akkaya neden yok?

Söylemezsem Olmaz isimli programla sevenleriyle buluşan Deniz Akkaya, yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile sunduğu magazin programına bugün katılmadı. Deniz Akkaya'nın Söylemezsem Olmaz isimli programa bugün katılmadığı gören hayranları sosyal medya sayfalarından bir çok mesaj attı. Bunun üzere Deniz Akkaya'nın menajeri yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

DENİZ AKKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İşte Deniz Akkaya, tarafından gelen o açıklama, "Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, birçok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız bir çok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum. Maalesef ki ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsorumuza zarar verecek şekilde, yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit oldum. Özellikle cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi nedeniyle markamı ve kendimi bu durumdan kurtarmak ve tarafımıza verilen zararın daha fazla artmaması adına sunuculuktan ayrılmış bulunmaktayım. Türkiye’de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiği şu dönemde markaların bizlerle çalışmak istemesi çok değerli ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım.