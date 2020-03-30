Türkiye Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler corona virüsü yaymaya başladı

Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler corona virüsü yaymaya başladı

Türkiye

Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler corona virüsü yaymaya başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" dedi.

30 Mart 2020, Pazartesi 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e konuşan Soylu, İstanbullulara kentten ayrılmamaları yönünde çağrı yaptı:

"Bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın."

'Doğu ve güneydoğuda sorun var' demişti

Soylu dört gün önceki açıklamasındaysa İstanbul, İzmir ve Ankara'da 'kentlerin çekildiğini' ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 'sosyal izolasyonda sorun olduğunu' söylemişti.

Soylu ayrıca 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma olduğunu' açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İstanbul'u 'evde tutamadıklarını' belirterek "Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz" demişti.

Türkiye'de koronavirüs

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 131 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 217 kişinin hastalandığını duyuruldu. Ancak virüs taşıyan kişilerin hangi illerde olduğu resmi makamlarca açıklanmıyor.

Yurt dışından getirilen binlerce kişi farklı illerdeki KYK yurtlarında karantinaya alınırken, son olarak Çankırı, Sivas, Kütahya, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Yozgat, Van ve Çanakkale’deki bazı köyler de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Sputnik

İlgili Haberler
Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı


İlgili Haberler
Corona virüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bilim öyle bir şey değil
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Teknoloji devleri de sağlığın hizmetinde
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cezaevleri boşalırken muhalif tutukluya engel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk bilim insanı uyardı: Bunlar virüse etkili maskeler