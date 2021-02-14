Gündem Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet tükürsün

Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet tükürsün

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Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet tükürsün

Gara’da 13 kişinin şehit edilmesinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.' dedi.

14 Şubat 2021, Pazar 16:01 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak’ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi.

Bunun üzerine hâlâ PKK’yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...


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