İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

Hafta sonu Şırnak’ta Namaz Dağı’ndaki üs bölgesinden bir fotoğraf yansıdı.

İftarı üs bölgesindeki askerlerle birlikte yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla irtibat kurarak askerlere mesaj vermesini sağladı. Soylu’yu aradım, üs bölgesindeki izlenimlerini, iftar sırasında neler yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını ve tabii ki PKK ile mücadeleyi sordum.

Cudi, Gabar, Bestler-Dereler yıllarca operasyon haberlerini yaptığımız, şehitlerimizin geldiği yerler. Süleyman Soylu, “Cudi’nin kalbine girdik” deyince heyecanlandım. Anlatmasını istedim. “Üs bölgelerinin aynısını Cudi’de yapıyoruz. Cudi’nin kalbine girdik şu anda. Cudi’de 18 kule olacak. On kule bir aya bitiyor. Sekiz kule ile üs bölgesi hemen akabinde tamamlanacak. İki tane de büyük üs bölgesi olacak. Böylece Cudi’nin tam kalbinde var olacağız. En önemli şey, Cudi’de oturacağız. Gabar’da da üç tane yapılıyor. Bir de Bestler-Dereler’de yapılıyor. Hem orada oturmak için, hem de bölgesel olarak terör örgütünün aktarımını engellemek için.”

Cudi'de festival yapacağız

Süleyman Soylu bir de söz verdi. “İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız” dedi. “Sözüm söz” diyor. “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız.”

90’lı yıllarda o bölgede operasyonları takip etmiş bir gazeteci olarak Cudi’de festivali rüyamda görsem inanmazdım.







