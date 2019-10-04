Soyu tükenmek üzere olan balina kıyıya vurdu Dünyanın artık hayvanlar için bir cehenneme dönüştüğünü çok üzücü olsa da her gün görmeye devam ediyoruz. Bu kez de bir kambur balina çevre konusundaki duyarsızlığımız yüzünden canından oldu...