Soyu tükenmek üzere olan balina kıyıya vurdu
Dünyanın artık hayvanlar için bir cehenneme dönüştüğünü çok üzücü olsa da her gün görmeye devam ediyoruz. Bu kez de bir kambur balina çevre konusundaki duyarsızlığımız yüzünden canından oldu...
Güney Afrika kıyılarına bir kambur balina ölüsü vurdu. Deniz biyologları soyu tükenmekte olan balinanın, kuyruğuna takılan balık ağı yüzünden öldüğünü dile getirdi. Balinanın yüzerken yön değiştirmek için kullandığı kuyruğunu, kaçak avcıların bıraktığı ağlar yüzünden kullanamadığı kaydedildi.
15 metre uzunluğa ve 40 ton ağırlığa ulaşan kambur balinaların ortalama ömrü 50 yıl. Ancak insanlar yüzünden bu ömür süresini tamamlayamadan öldükleri için soyları tükenmek üzere...