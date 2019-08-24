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Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi

24 Ağustos 2019, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip bilgi toplaması bekleniyordu.

DHA

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