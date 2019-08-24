Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip bilgi toplaması bekleniyordu.

DHA