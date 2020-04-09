Soyuz MS-16 uzaya fırlatıldı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi götürecek MS-16 kapsülü, yerel saatle 14.05'te Baykonur Uzay Üssünden ayrıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, ekibin UUİ'de bulunacağı 6,5 ayda istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyeceği, deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacağı aktarıldı.

Eylül 2019'dan bu yana UUİ'de görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan'ın Dünya'ya 17 Nisan'da dönmesi bekleniyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.