Türkiye Sözcü Kalın'dan Kanada'daki saldırı için önemli sözler

Sözcü Kalın'dan Kanada'daki saldırı için önemli sözler

Türkiye

Sözcü Kalın'dan Kanada'daki saldırı için önemli sözler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili 'Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır' açıklamasını yaptı.

08 Haziran 2021, Salı 08:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

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