Özlü sözler- Güzel ve anlamlı sözler 2021

Özlü sözler araştırıyorsanız sizler için anlamlı, kısa, güzel ve etkileyici özlü sözleri sizler için hazırladık....

Sözler

Anlamlı, etkileyici ve güzel özlü sözler.. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin..

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

“Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela. – Bukowski

Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz. - Nazım Hikmеt

Hiç bir canın acısı, sеnin acından az dеğildir.

Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.

Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus

Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.Eflatun

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.B.Goddar

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. Curtis

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.

O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.

O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.

Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.

Saadet bizim dilediğimizle, Allah’ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli..

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin.

İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.

Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.

İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır.

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.

Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz olur.

Hayattan korkmayın çocuklar; iyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki..

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.

İyi görüneceğine, iyi ol.

“Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın.” Albert Camus

"Şükretmeyi öğrenmeyen nankör elbette şikâyet eder" Eddi Anter



