Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek sözleşmeli öğretmen mülakat sınavı yerleri adayların erişimine açıldı. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-devlete giriş yapan öğretmen adayları, “sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı” sayfasından ya da MEB’in resmi internet sitesinden öğrenebilecek…

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ve sınav merkezi tercihleri geçtiğimiz hafta sona ermişti. Bakanlık’tan yapılan açıklama ile sözleşmeli mülakat yerlerine ilişkin bilgiler adayların erişimine açıldı.

Başvuruda bulunan adaylar, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden veya e-devlet üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecekler.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat yerleri 25 Ekim tarihi itibariyle erişime açılırken, sözlü sınavlar da 12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Covid-pozitif ya da temaslı olması nedeniyle karantinada olan ve sözlü sınava katılamayan adaylar ise başvurularını 12 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında yapabilecek ve bu adayların sözlü sınavları da 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tüm adayların sözlü sınav sonuçları ise 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra, Ek-4 Takvim ‘de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim ’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.