Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü sınav) saat kaçta açıklanacak? Bugün on binlerce öğretmen adayı için çok önemli bir gün... 12-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen sözlü sınavın sonuçları 4 Temmuz yani bugün açıklanıyor. Şimdi adayların aklında tek bir soru var, o da "Mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?" şeklinde...