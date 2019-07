Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü sınav) saat kaçta açıklanacak?

20 bin öğretmen alımına ilişkin başvurular 26 Mart'ta başladı. Yavaş yavaş sürecin sonuna geliniyor. Bugün mühim bir konu olan sözlü sınav sonuçları açıklanacak. On binlerce aday ellerinde telefon sonuçların her an açıklanabilir olması nedeniyle "Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

SÖzleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Sonuçların öğlen saatlerinbde açıklanması bekleniyor.

Tercihler 30 Temmuz başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sonuçları 9 Ağustos'ta ilan edilirken öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar.