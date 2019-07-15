Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak?

Sözlü sınavdan geçen sözleşmeli öğretmen adaylarının önünde eğitim kurumu tercihleri var. 2 Eylül'de göreve başlayacak adaylar tercihlerini yapıp atama sonuçlarını bekleyecek. Şu sıralar sıkça sorulan soru ise "Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" şeklinde...

TERCİHLER VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.