Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak?
Temmuz ayının 4'ünde sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi. Şimdi sırada eğitim kurumu tercihleri var. zaman ilerledikçe "Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" sorusu sıklaşıyor. İşte ayrıntılar...
Sözlü sınavdan geçen sözleşmeli öğretmen adaylarının önünde eğitim kurumu tercihleri var. 2 Eylül'de göreve başlayacak adaylar tercihlerini yapıp atama sonuçlarını bekleyecek. Şu sıralar sıkça sorulan soru ise "Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" şeklinde...
TERCİHLER VE ATAMALAR NE ZAMAN?
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.