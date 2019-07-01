Söleşmeli öğretmen adaylarının sözlü mülakatları 30 Haziran'da sona erdi. Başarılı olan adayların atamaları 9 Ağustos tarihinde yapılacak. Fakat atamalar yapılmadan önce mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. On binlerce aday şimdi "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayımlamış olduğu takvime göre 4 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler 30 Temmuz başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sonuçları 9 Ağustos'ta ilan edilirken öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar.