Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. İnternette sıklıkla Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman sona erecek? soruları aratılıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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