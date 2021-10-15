Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir.

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