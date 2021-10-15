Türkiye Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alınacak

Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alınacak

Türkiye

Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alınacak

Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alacağını duyurdu.

15 Ekim 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. 

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