Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alınacak
Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay alacağını duyurdu.
15 Ekim 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir.