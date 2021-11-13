NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SepaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.

Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki Crew-3 mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz" dediği duyuldu.

Yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.

UUI'ye yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.