SpaceX roketi fırlatılamadı

ABD'li girişimci Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yıllar süren çalışmaların sonunda bu akşam ilk kez uzaya astronot göndermeyi planlıyordu. ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Crew Dragon isimli kapsül, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Musk'ın şirketi tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Program ertelendi

Fırlatma işleminin bu akşam yapılması düşünülüyordu (TSİ 23:30) ama Florida'daki hava şartları nedeniyle program ertelendi.







