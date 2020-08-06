Bilim & Teknoloji SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını gerçekleştirdi

SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını gerçekleştirdi

Bilim & Teknoloji

SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını gerçekleştirdi

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğinin ateşleme sistemini test etti.

06 Ağustos 2020, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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Ay ve Mars uzay seferleri için tasarlanan Starship test edildi. Şirketin Teksas eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

Bir ana fırlatma roketinin ikinci aşaması olarak kullanılması planlanan ateşleme sistemi, personel ve kargo taşıyan Starship kapsüllerini uzayda hareket ettirmek için kullanılacak.

SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

Ateşleme sisteminin daha önce yapılan testleri, mekiğin kalkış yapamadan platformda patlamasıyla sonuçlanmıştı.

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