SpaceX, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Telstar 18 Vantage uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

ROKET DÜNYAYA GERİ İNDİ

Uydu fırlatıştan 32 dakika sonra yörüngeye yerleşirken, Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX’in Atlantik Okyanusu’ndaki insansız gemi platformuna indi.

Telstat’ın yeni küresel uydu ağının üçüncü parçası olan Telstar 18 Vantage, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak.