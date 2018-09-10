SpaceX, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu uzaya fırlattı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Kanadalı uydu üreticisi Telstat yapımı, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu uzaya yolladı
Telstar 18 Vantage uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.
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Uydu fırlatıştan 32 dakika sonra yörüngeye yerleşirken, Falcon 9 roketi yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX’in Atlantik Okyanusu’ndaki insansız gemi platformuna indi.
Telstat’ın yeni küresel uydu ağının üçüncü parçası olan Telstar 18 Vantage, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak.