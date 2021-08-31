Bilim & Teknoloji SpaceX, uzaydaki astronota doğum günü hediyesi olarak uzay aracı gönderdi

SpaceX, uzaydaki astronota doğum günü hediyesi olarak uzay aracı gönderdi

Bilim & Teknoloji

SpaceX, uzaydaki astronota doğum günü hediyesi olarak uzay aracı gönderdi

SpaceX, Dragon isimli kargo için kullanılan uzay aracını Megan McArthur isimli astronotun doğum günü için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

31 Ağustos 2021, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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SpaceX'in Dragon isimli kargo uzay aracı, üzerindeki sayısız yükle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kısa süre önce başarılı bir şekilde ulaştı.

Megan McArthur, 50. yaşına ISS'te görev yaptığı sırada girdi. NASA ile SpaceX de astronota bir jest olması amacıyla, teslimat tarihini özel olarak seçti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan astronot hem NASA hem de SpaceX'e teşekkürlerini sunarken, kimsenin daha önce kendisi için bir uzay gemisi göndermediğini belirtti. McArthur, bunu mükemmel bir doğum günü hediyesi olarak nitelendirdi.

29 Ağustos Pazar günü Falcon 9 roketine bağlanarak uzaya fırlatılan Dragon, yörüngede 32 saatlik bir seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatin sonunda ise Avustralya'nın 400 kilometre üzerinde olan Dragon ile ISS, sağlıklı bir birleşme yaptı. Herhangi bir mürettebata sahip olmayan ve tamamen otonom bir şekilde hareket eden Dragon, bu nakliye sırasında 2.200 kilogramlık faydalı yük taşıdı.

Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü faydalı yükler arasında bir robotik kol da bulunuyor. Bilim insanları, süper teknolojik bu robotik kol ile hem yerçekimiyle ilgili hem de uzay robotlarıyla ilgili araştırmalar yapacak.

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