Dünyanın tamamen sivillerden oluşan ilk astronot ekibi, bu ayın başlarında yörüngeye uçtuklarında beklenmedik bir sorunla karşılaştı ve tuvalet fanını tamir etmek zorunda kaldılar.

Inspiration4 görevi 16 Eylül'de başladı ve SpaceX'in Dragon uzay aracında dört sivil astronotu üç gün boyunca yörüngeye gönderdi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, attığı bir tweet'te Inspiration4 ekibinin, Crew Dragon uzay aracının içindeki tuvalette bazı zorluklar yaşadığından bahsetti. Astronotların bu sorunu nasıl çözebileceklerine dair eğitimi aldıkları yer ise uçuşun kendisi oldu. Yaşanan olayları sivil astronotlardan biri olan Jared Isaacman açıkladı.

Isaacman, uzaydaki tuvaletlerde, insan atıklarının doğru yöne gitmesini sağlayan emiş üreten fanlara sahip olduğunu söyledi. Ancak uzay aracındaki fan arızalandı ve bir alarmı tetikledi.

Isaacman, SpaceX ekibinin Inspiration4 ekibine fanın nasıl düzeltileceği konusunda talimat vermesi gerektiğini, ancak sık sık iletişim kesintilerinin süreci kesintiye uğrattığını aktardı.

Yörüngede geçirdikleri zamanın yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında yer kontrol ile hiçbir iletişimleri olmadığını ifade eden Isaacman, bu süreçte çok sakin olduklarını ifade etti. İlk başta şartlar zorlu olsa da tuvalet fanını tamir etmeyi başardıklarını da belirtti.