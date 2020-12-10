SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.
10 Aralık 2020, Perşembe 10:43 Son Güncelleme:
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SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.
Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.
"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık" diyen Musk, SpaceX ekibini tebrik etti. SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.
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