Spiker haberi okurken hayatının şokunu yaşadı

Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’de yayın yapan Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, görev aldığı Pençe-3 Harekatı’nda kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.

Ablak ile liseden arkadaş olan Bilgili, "Lise arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" dedikten sonra ağlayarak, programı bitirdi.